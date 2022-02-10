7000 рублей каждому: россияне получат новую выплату

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной. Решение о перемещении танков, САУ и легкой бронированной техники к
Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин
Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,
Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.
Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или
Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о
Утром 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге произошло несколько ДТП. Вероятно, причиной аварий стали проблемы с очисткой улиц от снега.
Политолог Евгений Пашковский назвал главную причину падения доверия к губернатору Петербурга Александру Беглову. Все дело в плохой готовности города
На границе с Украиной развернуты российские САУ 2С7 «Пион», которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Авиа.про сообщает, что не менее 10
Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось
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