7000 рублей каждому: россияне получат новую выплату

Со следующей недели многие россияне начнут получать новую денежную выплату, которую начислят автоматически. Правительство России выделило на это дополнительные средства, о чем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как он сказал, в ближайшее время в регионы будет направлено почти 77 миллиардов рублей. Эти деньги предназначены россиянам, которые сейчас болеют.

Дело в том, что новая волна коронавируса привела к увеличению числа заболевших. В этой связи увеличились затраты Фонда социального страхования на выплату больничных листов. Ожидается, что выделенные средства помогут закрыть потребность в оплате больничных на февраль и первую половину марта, пишет primpress.ru .

Премьер также отметил, что эпидемическая ситуация в стране по-прежнему остается непростой. Граждан, которые вынуждены уйти на больничный, стало больше.

Подчеркнем, что с этого года минимальный размер больничного не может быть ниже МРОТ, то есть 13 890 рублей за месяц. Как правило, на лечение от коронавируса отводится две недели, поэтому для каждого работника подготовлена выплата в размере не менее 7 тысяч рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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