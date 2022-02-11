Каждый россиянин получит по 5 тыс. рублей на карту «Мир» с 11 февраля 2022 года

Вернуть часть денег, потраченных на отдых, смогут многие россияне.

Снова заработала программа туристического кэшбэка и в среднем тем, кто приобрел тур по России, вернется 5 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS . Важно учитывать, что возвращаться деньги будут только на карту «Мир».

Чтобы вернуть часть денег, потраченных на отдых, необходимо было приобретать путевку через специальный сайт и оплачивать ее картой «Мир».

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что за две недели с момента старта программы в 2022 году туры забронировали около 200 тыс. человек. Им вернулось около 1 млрд рублей, поэтому в среднем каждый получил 5 тыс. рублей.

Догузова отметила, что спрос на путевки по программе туристического кэшбэка вырос в сравнении с предыдущим годом.

На реализацию программы туристического кэшбэка выделили 5 млрд рублей, из которых половина будет выплачена осенью, а половина предусмотрена на осенний этап программы. И как только деньги будут израсходованы, власти объявят о досрочном окончании данного этапа продаж.

Пока же планируется, что продажи по данной программе будут идти до середины апреля, а отправиться в путешествие можно до 30 апреля и до конца мая можно будет приобретать путевки на отдых в круизе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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