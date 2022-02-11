Умерла актриса сериала «Стиляги» Евгения Брик

Image 16+
Умерла актриса сериала «Стиляги» Евгения Брик
Знаменитости
Актриса Евгения Брик

В возрасте 40 лет ушла из жизни актриса Евгения Брик.

О ее смерти сообщила в Facebook журналистка Катерина Гордеева.

Она рассказала, что Евгения не хотела рассказывать всем о своей болезни, поэтому об этом никогда не говорила открыто. Гордеева отметила, что Евгения не хотела внимания к себе, как к человеку с тяжелым заболеванием.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала Катерина Гордеева.

Родилась Евгения Хиривская в Москве 3 сентября 1981 года. Она взяла фамилию Брик как сценический псевдоним в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик.

В 2004 году Евгения  окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Она снималась в таких фильмах как «Тиски» (2007),  «Стиляги» (2008), «Оттепель» (2013), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), «Бомба» (2020).

Катерина Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. Они поженились в 2006 году и у них родилась дочь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Умерла актриса сериала «Стиляги» Евгения Брик

Сегодня, 09:38

Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о том, что политик вакцинирован 8 раз

Вчера, 12:08

Питерские онкологи разработали для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк специальную вакцину

9-02-2022, 13:18

Данилко посоветовал Соловьеву приобрести таблетки от шизофрении

1-02-2022, 15:38

Санкт-Петербургские артисты обратились к Бастрыкину с просьбой снять обвинения в педофилии со своего коллеги

30-01-2022, 20:33

Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

10-01-2022, 18:48

Запашный: Из-за QR-кодов людей разделяют на два лагеря

29-12-2021, 19:38

Елену Малышеву поймали на лжи о вакцинации

30-11-2021, 11:08

Новые интересные российские сериалы

1-11-2021, 23:38

Олег Газманов призвал удалить противников прививок от COVID-19 из общества

27-10-2021, 20:38

Режиссер Алексей Учитель рассказал о трудностях, с которыми его жена столкнулась на МКС

10-10-2021, 21:48

Известная инстаблогер Leyla Meshkova презентовала новый трек «Психозы»

4-10-2021, 22:38

67-летний композитор Игорь Крутой признал своего внебрачного сына Якова

23-09-2021, 10:50

Лолита впервые раскрыла размер пенсии Пугачевой

22-09-2021, 10:55

Актер Панин ответил на угрозы Соловьева: «Полстраны хотят вам плюнуть в лицо бесплатно»

24-08-2021, 17:25

Вассерман заявил, что лучше быть живым, чем антипрививочником

10-08-2021, 19:50

Ведущий Соловьев: Я виноват перед Ахеджаковой. Слишком долго молчал

2-08-2021, 22:10

«Нас все время пугают, но мы не стадо»: Казарновская прокомментировала «новый мир»

18-07-2021, 12:00

Полицейские из Германии сорвали эфир Владимира Соловьева

15-07-2021, 14:20

Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19

3-07-2021, 11:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех
  • Вчера, 12:28

Ситуацию с многократно вакцинированным Жириновским профессор Воробьев назвал уроком для всех

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось

Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина
  • 8-02-2022, 17:23

Британская Al-Quds рассказала, почему арабский мир встал на сторону Путина

Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин

Смольный обвинили в превращении Петербурга в «город смерти» из-за несчастных случаев зимой
  • 8-02-2022, 13:31

Смольный обвинили в превращении Петербурга в «город смерти» из-за несчастных случаев зимой

Из-за участившихся несчастных случаев, когда петербуржцы погибают от травм при падении на нерасчищенных улицах и при обрушении наледи с крыш,

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля
  • Вчера, 19:27

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля

Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 
  • Вчера, 21:43

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 

Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или

Плохая уборка снега на дорогах Петербурга обернулась огромным ДТП на Московском шоссе
  • Вчера, 13:07

Плохая уборка снега на дорогах Петербурга обернулась огромным ДТП на Московском шоссе

Утром 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге произошло несколько ДТП. Вероятно, причиной аварий стали проблемы с очисткой улиц от снега.

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Пашковский рассказал о главной причине недоверия к губернатору Беглову
  • Вчера, 18:56

Политолог Пашковский рассказал о главной причине недоверия к губернатору Беглову

Политолог Евгений Пашковский назвал главную причину падения доверия к губернатору Петербурга Александру Беглову. Все дело в плохой готовности города

Друзья губернатора Беглова могут стать владельцами книжного дома Зингера в Петербурге
  • 8-02-2022, 17:37

Друзья губернатора Беглова могут стать владельцами книжного дома Зингера в Петербурге

Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории
  • Вчера, 23:53

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в

На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»
  • 8-02-2022, 13:03

На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»

На границе с Украиной развернуты российские САУ 2С7 «Пион», которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Авиа.про сообщает, что не менее 10