Умерла актриса сериала «Стиляги» Евгения Брик

В возрасте 40 лет ушла из жизни актриса Евгения Брик.

О ее смерти сообщила в Facebook журналистка Катерина Гордеева.

Она рассказала, что Евгения не хотела рассказывать всем о своей болезни, поэтому об этом никогда не говорила открыто. Гордеева отметила, что Евгения не хотела внимания к себе, как к человеку с тяжелым заболеванием.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет», — написала Катерина Гордеева.

Родилась Евгения Хиривская в Москве 3 сентября 1981 года. Она взяла фамилию Брик как сценический псевдоним в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик.

В 2004 году Евгения окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Она снималась в таких фильмах как «Тиски» (2007), «Стиляги» (2008), «Оттепель» (2013), «Географ глобус пропил» (2013), «Одесса» (2019), «Бомба» (2020).

Катерина Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. Они поженились в 2006 году и у них родилась дочь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей