Обозреватель РИА Новости Сергей Савчук рассказал о провале Лондона в попытке построить независимую от внешних источников и ресурсов других стран энергетическую отрасль.

Теперь на британском рынке будет работать Китайская генеральная корпорация атомной энергетики CGN. Она получила от технических регуляторов Британии разрешение на строительство АЭС с применением реактора «Хуалун-1».

По мнению аналитики, фактически можно говорить о капитуляции Лондона и успешной интервенции китайской компании на британский рынок. По итогам выданного документа, CGN сможет работать фактически на своих условиях на территории одного из самых консервативных государств Запада.

То, что такое решение было принято, немало экспертов связывают и с нынешним энергетическим кризисом в Европе. Осознав, что так называемые экологичные возобновляемые источники сейчас не могут перекрыть потребности страны.

Лондон, поняв, что в вопросе энергетики не получит поддержки от США, а Париж, который тоже вовлечен в обеспечение британцев электроэнергией, может пойти и на шантаж, чтобы получить желаемое, например, дополнительные квоты для своих рыбаков, выбрал наиболее безопасного для себя партнера. И им оказался в этот раз Китай.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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