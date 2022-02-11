«Пророчество» накануне смерти: фанаты нашли намек в соцсетях актрисы Брик

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«Пророчество» накануне смерти: фанаты нашли намек в соцсетях актрисы Брик
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Фото из открытых источников

Смерть 40-летней актрисы Евгении Брик стала шоком для многочисленных поклонников, ведь только после ее ухода из жизни стало известно о тяжелой болезни, с которой она боролась.

Фанаты, вспоминая о творчестве и жизни звезды, заглянули в ее старые публикации в соцсетях, где нашли намек на тяжелую ситуацию, пишет Царьград. Эту запись поклонники творчества Евгении Брик называли «пророчеством».

В ноябре 2021 года Евгения Брик процитировала в Instagram слова актрисы Рут Гордон.

«Храбрость очень важна. Как и мышцы, она укрепляется при использовании», - сказала актриса.

Евгения Брик отметила, что согласна с этим высказыванием и знает, что каждая следующая сложная ситуация преодолевается легче, чем предыдущая.

Напомним, Евгения Брик скончалась 10 февраля, о чем сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она добавила, что Евгения Брик не хотела обсуждать свою болезнь с посторонними, поэтому тщательно скрывала эту проблему от всех, кроме самых близких людей.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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