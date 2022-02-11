В Невском районе Санкт-Петербурга задержали налётчиков, укравших из магазина детские товары

Пресс-служба регионального Главного управления МВД сообщила сегодня подробности налёта на сетевой магазин, расположенный на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. Ограбление произошло в ночь с девятое на десятое февраля, подозреваемые были задержаны по горячим следам. Налётчики являются студентами колледжей, возраст всех пятерых искателей приключений составляет шестнадцать – семнадцать лет.

О нападении на сетевик сообщил его охранник, сорокадвухлетний мужчина. Со слов потерпевшего, четверо молодых людей напали на него, угрожая ножом, после чего избили и скрылись, украв товар на сумму около трёх тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как студенты по одному заходили в помещение. На запись попал и момент, когда один из нападавших схватил с витрины украденное, после чего убежал.

Сотрудники ППС задержали налётчиков уже через несколько часов у соседнего дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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