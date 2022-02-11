За полгода до смерти Евгения Брик рассуждала в соцсети о страхе и храбрости

Десятого февраля перестало биться сердце одной из самых красивых российских актрис - Евгении Брик. Ее не стало на 41-ом году жизни.

Актриса долго и тяжело болела, но об этом мало кто знал. Поэтому когда сегодня СМИ с подачи журналистки Екатерины Гордеевой сообщили о смерти кинозвезды, для ее поклонников данное известие стало настоящим потрясением. На фоне печальных новостей многие вспомнили, что за полгода до своей кончины Евгения Брик рассуждала о страхе и о храбрости.

Екатерина Гордеева, сообщая о смерти актрисы, уточнила, что речь не о коронавирусе. 40-летней знаменитости не стало из-за другого заболевания. О страшном диагнозе знали только самые близкие ей люди.

Брик не хотела, чтобы о ее болезни была осведомлена широкая публика. Но после смерти артистки стала появляться информация о том, что у нее было онкологическое заболевание. В частности, на это указал осведомленный источник ФАН.

Сейчас, когда Евгении уже нет, строки о страхе и храбрости воспринимаются особенно остро и осмысленно. Видимо, тогда был такой период, когда артистка понимала, что болезнь не отступает.

«Когда ситуация усложняется и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы, от каждой тренировки и использования. Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми», - сказано в той старой публикации.

Напомним, в последние годы Евгения Брик с мужем и 12-летней дочерью Зоей жила в США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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