За полтора месяца до смерти Евгения Брик мечтала о поездке в Петербург

Звезда сериала «Оттепель» Евгения Брик, скончавшаяся 10 февраля в возрасте 40 лет, свой последний пост в Instagram написала за полтора месяца до смерти, 17 декабря 2021 года. В нем актриса рассказала о своей любви к Санкт-Петербургу и написала о том, как хочет побывать в этом городе зимой.

«Петербургские сумерки снежные.

Взгляд на улице, розы в дому,

Мысли — точно у девушки нежные,

А о чем — и сама не пойму», — процитировала Брик стихотворение Александра Блока.

Ей очень хотелось телепортироваться в Питер и побродить по любимым местам города со стаканом горячего кофе. Евгения прикрепила к публикации старые снимки на фоне петербургских зданий.

Источник, входящий в ближайший круг семьи Брик, сообщил, что Евгения длительное время боролась с онкологическим заболеванием, лечилась в Лос-Анжелесе, где и жила с мужем, режиссером Валерием Тодоровским и дочерью Зоей, пишет teleprogramma.pro .

Поклонники за полгода до кончины кинозвезды заметили в ее внешности странные изменения. Они сочли, что Евгения очень похудела, да к тому же не пожалела своих шикарных волос - постриглась под мальчика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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