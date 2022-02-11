Певица и модель Аннет Игнис разочаровалась в бывшем бойфренде

Певица и модель Аннет Игнис не так давно оказалась в центре неприятной скандальной истории. Дело в том, что откровенные фотографии, снятые девушкой на селфи камеру ее мобильного телефона почти 2 года назад, утекли в сеть «Интернет». Как объяснила артистка, ее бывший бойфренд слил ее фотографии в социальную сеть «Only fans», где продает ее снимки с фейкового аккаунта. Аннет разочаровалась в бывшем молодом человеке и рассказала, что он начал распространять ее фотографии после того, как певица в очередной раз отказала ему в возобновлении романтических отношений.

Как выяснилось, у самой Аннет аккаунта на данной Интернет-площадке не имеется. Ситуацию она восприняла с легкой иронией и посоветовала фанатам не тратить денежные средства, и лучше бесплатно полюбоваться на ее откровенные фотографии в одной из папок «Актуальное» на ее страничке в социальной сети «Инстаграм».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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