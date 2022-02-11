Певица и модель Аннет Игнис разочаровалась в бывшем бойфренде

Доктор медицинских наук Павел Воробьев считает, что ситуация с заболевшим коронавирусом лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которого пришлось
Во многих арабских кругах приветствуют сближение Китая и России, их конфронтацию с Западом. Они до такой степени прониклись ситуацией, словно Путин
Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод
Директор отделения для больных коронавирусов больницы Ихилов в Израиле, профессор медицины Джейкоб Гирис в своем интервью Channel 13 News решился
Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.
Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или
Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его
Утром 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге произошло несколько ДТП. Вероятно, причиной аварий стали проблемы с очисткой улиц от снега.
Политолог Евгений Пашковский назвал главную причину падения доверия к губернатору Петербурга Александру Беглову. Все дело в плохой готовности города
Знаменитый книжный магазин в доме Зингера рискует сменить владельца. Борьба началась много лет назад и может войти в завершающую стадию. Речь идет о
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