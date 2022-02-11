Полицейские Петербурга задержали иностранца, объявленного в международный розыск

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Полицейские Петербурга задержали иностранца, объявленного в международный розыск
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

По сообщению пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Петербургу, правоохранителями Северной столицы был задержан гражданин сопредельного государства, обвиняемый на родине в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина находился в межгосударственном розыске.

Криминального гостя установили в результате проведённых оперативными сотрудниками мероприятий, тридцативосьмилетнего мигранта удалось поймать в районе Заневского проспекта. Инициировавшие розыск подозреваемого органы уже уведомлены о месте его нахождения.

Напомним, что ранее сообщалось о выявлении находящегося в федеральном розыске гражданина при проверке личности мужчины, задержанного сотрудниками Росгвардии за мелкую кражу в гипермаркете.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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