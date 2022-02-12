Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ

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Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ
Украина
Фото из открытых источников

Киев пообещал задействовать развернутые на Донбассе комплексы «Бук-М1», С-125 и С-300 против российских гражданских самолетов, осуществляющих полеты рядом с украинскими границами.

В частности, об этом заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, который подчеркнул, что риск нападения на российские гражданские самолеты достаточно велик, если брать во внимание тот факт, что воздушные коридоры пролегают вблизи украинской границы, пишет avia.pro.

Дальность находящихся в Донбассе зенитно-ракетных комплексов ПВО Украины позволяет ВСУ атаковать российские гражданские самолеты. И хотя командование ВСУ на такие действия не решится, применить вооружение, которое работает по первым целям, могут орудующие на Донбассе наемники и радикалы. Михайлов подчеркнул, что пульт управления оружием может оказаться в руках «военизированных бандитов», которым устроить провокацию ничего не стоит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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