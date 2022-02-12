Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ

Киев пообещал задействовать развернутые на Донбассе комплексы «Бук-М1», С-125 и С-300 против российских гражданских самолетов, осуществляющих полеты рядом с украинскими границами.

В частности, об этом заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, который подчеркнул, что риск нападения на российские гражданские самолеты достаточно велик, если брать во внимание тот факт, что воздушные коридоры пролегают вблизи украинской границы, пишет avia.pro .

Дальность находящихся в Донбассе зенитно-ракетных комплексов ПВО Украины позволяет ВСУ атаковать российские гражданские самолеты. И хотя командование ВСУ на такие действия не решится, применить вооружение, которое работает по первым целям, могут орудующие на Донбассе наемники и радикалы. Михайлов подчеркнул, что пульт управления оружием может оказаться в руках «военизированных бандитов», которым устроить провокацию ничего не стоит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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