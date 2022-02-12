На стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мигранта убило упавшим кирпичом

Накануне утром сотрудникам экстренных служб Северной столицы пришлось выезжать на Школьную улицу в Шушарах, где погиб рабочий.

Согласно появившейся информации, несчастный случай произошёл с сорокачетырёхлетним мигрантом из Узбекистана, который приехал в Россию на заработки и устроился на одну из петербургских строек. Во время работы на строительной площадке, где возводят многоэтажку, пострадавшему на голову упал кирпич, сорвавшийся во время подъёма строительных материалов на пятнадцатый этаж.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Следственный комитет занялся проверкой всех обстоятельств произошедшего ЧП.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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