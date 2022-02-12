Начал свою работу конкурс «Новатор Москвы», размеры призов достигают полутора миллионов рублей

Победители конкурсов прошлых лет на призовые смогли организовать или расширить свои производства.

По сообщению Натальи Сергунина, вице-мэра Москвы, на текущей неделе организаторы конкурса открыли прием заявок для регистрации участников. Премии, предусмотренные условиями «Новатора Москвы», составляют от 500 000 до 1 500 000 рублей. Хотя, для его участников более важное значение, нежели призовые деньги имеет возможность привлечь инвесторов и партнеров для реализации своих задумок.

Люди, победившие в конкурсах, проходивших ранее смогли организовать новое либо расширить имеющееся производство, разместить свои инновационные товары на полках торговых сетей, причем не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

К примеру, хорошо зашли на рынок такие инновации прошлых конкурсов, как экологические чистящие средства на основе уникального биомикрогеля, автоматические вертикальные фермы для выращивания сельскохозяйственных культур и многие другие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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