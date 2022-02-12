Начал свою работу конкурс «Новатор Москвы», размеры призов достигают полутора миллионов рублей

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Начал свою работу конкурс «Новатор Москвы», размеры призов достигают полутора миллионов рублей
Москва
Фото из открытых источников

Победители конкурсов прошлых лет на призовые смогли организовать или расширить свои производства.

По сообщению Натальи Сергунина, вице-мэра Москвы, на текущей неделе организаторы конкурса открыли прием заявок для регистрации участников. Премии, предусмотренные условиями «Новатора Москвы», составляют от 500 000 до 1 500 000 рублей. Хотя, для его участников более важное значение, нежели призовые деньги имеет возможность привлечь инвесторов и партнеров для реализации своих задумок.

Люди, победившие в конкурсах, проходивших ранее смогли организовать новое либо расширить имеющееся производство, разместить свои инновационные товары на полках торговых сетей, причем не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

К примеру, хорошо зашли на рынок такие инновации прошлых конкурсов, как экологические чистящие средства на основе уникального биомикрогеля, автоматические вертикальные фермы для выращивания сельскохозяйственных культур и многие другие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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