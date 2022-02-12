В Москве резко упало количество вновь выявленных случаев инфицирования коронавирусом

При этом увеличилось число пациентов, умерших от осложнений коронавирусной инфекции.

Столичные медицинские учреждения выявили за минувшие сутки 14 336 новых случаев заражения КОВИД-19. Это ощутимо меньше, чем за день до этого: 18 541 инфицированный. Всего за все время пандемии на территории Москвы было зарегистрировано 2 591 380 случаев КОВИД-19.

А вот количество смертельных случаев, вызванных осложнениями коронавирусной болезни, увеличилось и составило 85 человек, против 81 за сутки до этого. Всего в Москве от КОВИД-19 погибло 39 934 пациента.

В течение прошедших суток коронавирус удалось полностью победить 20 046 москвичам. За все время пандемии выздоровели 2 160 558 человек.

В Подмосковном регионе за минувший день коронавирус выявлен у 9 146 человек, и теперь за все время пандемии общее количество зараженных достигло 883 093.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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