В Петербурге рабочий упал с ремонтируемого моста

Появились комментарии руководства строительной компании, где работал мужчина, упавший сегодня с ремонтируемого Биржевого моста в Петербурге.

Как сообщают сотрудники компании, ЧП случилось после обеда, когда рабочие шли по отведённым им участкам. Пострадавший шёл впереди. Он должен был проследовать к четвёртой опоре, где занимался демонтажем старых конструкций, однако падение произошло в другом месте. Сам момент, когда мужчина сорвался, никто не заметил. Вероятнее всего он поскользнулся или оступился - идущие следом рабочие увидели, что их коллега исчез.

Рабочий упал в опору пролёта. Как отметили представители компании, предполагаемая высота падения составила от трёх до четырёх метров. Когда пострадавшего доставали спасатели, он был в сознании. Прибывшие на место медики поставили первичный диагноз - перелом ключицы. Остальные возможные травмы будут выявлять в ходе дальнейшего обследования в больнице, куда мужчину отправили на госпитализацию.

Идёт дальнейшая проверка всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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