В Ленинградской области полиция закрыла очередное подпольное казино

Согласно сообщению управления Следственного комитета по Ленинградской области, сотрудники полиции обнаружили нелегальное казино, где посетителей развлекали азартными играми с использованием игровых автоматов.

В организации запрещённого бизнеса подозреваются сорокашестилетняя женщина и шестидесятилетний мужчина. Подпольное казино было открыто ими в одной из квартир дома, расположенного на Квартальной улице, при осмотре заведения правоохранители обнаружили и изъяли три автомата и шесть компьютеров.

Сотрудниками Следственного комитета в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Идёт проверка и выяснение обстоятельств совершённого преступления. Подозреваемых задержали. Сейчас следователями решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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