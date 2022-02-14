Украинские военные атаковали юг ДНР сразу же после разведки американского самолета

Подразделения ВСУ атаковали южную часть самопровозглашенной Донецкой народной республики после разведывательного полета Boeing RC-135V США. Об этом сообщает информационно-новостное агентство Авиа.про .

Огонь был открыт накануне вечером по одному из населенных пунктов ДНР, где шло перемещение сил ополчения. Атака шла с применением различного вооружения, в том числе и минометов калибром в 120-мм.

Источник сообщил, что незадолго до этой атаки вдоль линии соприкосновения выполнил разведывательный полет американский военный самолет. Наибольшее внимание уделялось объектам ополчения, которые развернуты на линии боевого соприкосновения.

Спустя некоторое время после этого полета южная часть ДНР была подвергнута сильному обстрелу. Хотя официально не сообщалось об том, что в Коминтерново направлены дополнительные силы ополчения, но источник рассказал, что в этот населенный пункт действительно могли быть введены дополнительные подразделения.

По мнению экспертов, американский военный самолет с большой долей вероятности причастен к этим ударам, поскольку огонь шел лишь по отдельным районам Коминтерново.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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