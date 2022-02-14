Западные банки приостанавливают кредитование российских компаний из-за ситуации вокруг Украины

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Западные банки приостанавливают кредитование российских компаний из-за ситуации вокруг Украины
Экономика
Фото из открытых источников

Финансовые обозреватели сообщили о блокировки процесса кредитования российских юридических лиц — причиной этому является обострение ситуации с Украиной. Указывается, что такая мера должна предотвратить эффект новых санкций, которые неминуемо будут предприняты Западом в сложившейся ситуации, передает «Диалог.UA».

По данным российских экономистов, часть отечественных компаний уже столкнулась с проблемой получения кредитных займов на международных рынках — партнеры, боясь эффекта новых санкций, намерены таким образом предотвратить риск невозврата долгов из-за кризиса вокруг Украины. 

На фоне распространяющейся информации о том, что конфликт РФ и Украины однозначно закончится военным исходом, иностранные банкстеры предпочли отложить или заморозить кредитование российских компаний. По предположению экспертов, возможные санкции Запада будут направлены на расшатывание экономической стабильности России — для этого могут быть внедрены ограничения против российских энергокомпаний, остановка газопровода «Северный поток-2» и отключение от международной платежной системы SWIFT.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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