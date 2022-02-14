Украина, похоже, не отказалась от идеи силового наступления на позиции самопровозглашенных республик Донбасса. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) недавно сообщил о том, что ВСУ активно организовывают коридоры для прорыва своих войск.

Бойцами были расчищены проходы по минным полям поблизости населенных пунктов Коминтерново и Саханка. Игорю Стрелкову в настоящий момент поступила информация о том, что готовы уже минимум три прохода, пригодных для прохождения тяжелой военной техники.

«По сообщениям «с передка», противник в районе Саханка-Коминтерново сегодня во второй половине дня и вечером неоднократно производил расчистку минных полей перед линией нашего фронта с помощью установок УР-77 («Змей Горыныч»)», — проинформировал экс-командир сил ополчения.

Таким образом, прорыв ВСУ на данном направлении может начаться уже через считанные дни.

Напомним, что «вторжение» России на Украину президент Соединенных Штатов Джо Байден «назначил» на ближайшую среду - 16 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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