Врачи госпитализировали жительницу Петербурга, потерявшую память в результате падения на голову глыбы льда

Несмотря на то, что само происшествие произошло ещё одиннадцатого февраля, известно о нём стало только сегодня.

Согласно появившимся сообщениям, на голову жительницы Санкт-Петербурга, передвигавшейся по Левашовскому проспекту, с крыши многоэтажки упал кусок льда. По предварительным данным, в результате полученной травмы петербурженка потеряла память.

Бригаду скорой к пострадавшей вызвали накануне, медики госпитализировали её из собственной квартиры. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия.

Напомним, что при аналогичных обстоятельствах в текущем месяце пострадало уже несколько жителей Северной столицы. На Шестой Советской рухнувшей льдиной был травмирован семидесятилетний мужчина, в Батайском переулке – пятидесятитрёхлетняя женщина. С Каменноостровского проспекта отвезли на госпитализацию ещё одну жертву некачественной уборки наледи на крышах петербургских высоток, а дворник, работавший на Большом Самсониевском, сорвавшейся сосулькой был убит на месте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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