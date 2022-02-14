Военный эксперт объяснил, почему войны с Украиной «пока не будет»

Военный эксперт Евгений Линин, комментируя наводнившие СМИ сообщения о предстоящем вторжении России в Украину, заявил о том, что войны пока не будет. Он полагает, что Россия не станет развязывать полномасштабный вооруженный конфликт, ведь закончить его будет невозможно. Даже если Россия захватит всю территорию Украины, Запад продолжит поддерживать украинское правительство «в изгнании» и снабжать вооруженные формирования оружием. Кроме того, Россия не станет охотиться за адептами «антирусского мира», которые появились за время независимости Украины, пишет mk.ru .

Украина также не решится на войну, поскольку у нее сейчас нет поддержки НАТО. Эксперт подчеркнул, что у Киева нет влияния на жителей ДНР и ЛНР, поэтому Зеленский не может устроить восстание или партизанскую войну на территории непризнанных республик. У Киева также нет необходимых военных сил, чтобы взять под контроль ДНР и ЛНР. ВСУ не располагают нужным количеством танков и самолетов, чтобы быстро преодолеть военное сопротивление республик, которые подготовлены к такому сценарию - создали эшелонированную оборону.

Линин считает, что позиция России в том, что касается «красных линий», сработала. И чтобы получить эффект, нужно просто продолжать давить и нагнетать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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