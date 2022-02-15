Петербургский полицейский задержан за превышение полномочий и незаконное применение электрошокера

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Петербургский полицейский задержан за превышение полномочий и незаконное применение электрошокера
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно появившейся сегодня информации, следственным комитетом Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, несколько раз применившего электрошокер к задержанному гражданину. Заявление на стража порядка написал сам потерпевший.

Инцидент произошёл одиннадцатого ноября минувшего года, когда сотрудники полиции задержали мужчину при выходе из ресторана на Комендантском проспекте. Со слов заявителя, сначала его посадили в машину, где несколько раз ударили электрошокером в живот. После этого задержанного отвезли в восемьдесят шестой отдел полиции, где повторно нанесли несколько ударов спецсредством и руками.

Составив административный протокол о мелком хулиганстве, пострадавшего отпустили. Впоследствии мужчина отправился в медучреждение, где зафиксировал нанесённые ему травмы.

В самом Следственном комитете от комментариев по поводу возбужденного дела пока воздержались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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