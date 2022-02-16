В Петербурге заместителя генерального директора «Ленэнерго» обвинили в краже 165 миллионов рублей

По сообщению пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, помимо замдиректора «Ленэнерго» подозреваемыми по делу о многомиллионных хищениях проходят ещё два человека.

Как считает следствие, в общей сложности начиная с января две тысячи пятнадцатого года в течение трёх лет фигурантами дела было похищено около трёхсот миллионов рублей, выделенных ПАО на проведение работ по строительству кабельной линии между Крестовским и Васильевских островами. Для совершения преступлений подозреваемые вели фиктивную отчётность, существенно завышая в документах стоимость материалов и трудозатрат.

По подсчётам надзорного органа, злоумышленниками было легализовано около ста шестидесяти пяти миллионов рублей посредством проведения фиктивных сделок и покупки дорогой недвижимости и автомобилей. Помимо этого, двое из подозреваемых ранее похитили ещё около ста миллионов у АО «Санкт-Петербургские электросети», используя ту же схему.

Уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём, направлено для рассмотрения в Куйбышевский райсуд Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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