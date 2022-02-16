СП: Силы самообороны Донбасса прикроют боевые буряты

Военные эксперты прокомментировали информацию о том, что в противостоянии на Донбассе может быть задействован отряд из снайперов-бурят. По словам ветерана боевых действий в Афганистане и Чечне Батыра Цыденжапова, формирование воинских подразделений по национальному признаку не может быть осуществлено — однако снайперы-буряты действительно могут участвовать в военных действиях на востоке Украины. Об этом пишет «Свободная Пресса».

Ветеран войны в Афганистане и Чечне Батыр Цыденжапов опроверг информацию о том, что силы самообороны Донбасса будут прикрывать отряды из снайперов-бурятов. При этом эксперт не исключил, что воины-буряты действительно могут быть участниками боевых действий на Донбассе — так же, как и чеченцы.

«Есть такая поговорка — бурят на войне — воин вдвойне. В силу таких физиологических особенностей, как специфический разрез глаз, снайперы-буряты действительно обладают повышенной меткостью. Плюс им присуща природная выдержка и воинственность характера. Но чтобы целый отряд бурят-снайперов участвовал в войне на Донбассе — о таком я не слышал», - прокомментировал Батыр Цыденжапов.

Военный добавил, что ранее была распространена информация о том, что вдоль линии сопротивления был замечен целый танковый бурятский полк, однако это тоже оказалось дезинформацией.

«Высшей кастой среди снайперов на войне считается антиснайпер. Убить врага — не самый сложный трюк. А вот ликвидировать такого же, как ты — на порядок сложнее. Это отдельное искусство. И как раз буряты этим искусством хорошо славятся», - добавил Цыденжапов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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