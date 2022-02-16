Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению
Украина, похоже, не отказалась от идеи силового наступления на позиции самопровозглашенных республик Донбасса. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков
Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в
Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему
Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский
На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу
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Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу
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Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских
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