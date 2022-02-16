Бдительный таксист из Петербурга спас деньги пенсионера от мошенников

Как сегодня стало известно, сорокадевятилетний таксист, принявший вечером минувшего понедельника заказ на перевоз вещей из Выборгского района в Мурино, заподозрил неладное и обратился к сотрудникам полиции.

Несмотря на то, что водителям такси приходится регулярно выполнять аналогичные просьбы о поездке без пассажиров, мужчину что-то насторожило в разговоре с девушкой, оформлявшей заказ, и в поведении человека, который передал ему груз по указанному адресу. Во время движения по городу таксист связался с правоохранителями, рассказал о своих сомнениях и заехал в ближайшее отделение полиции.

Как оказалось, предчувствие его не обмануло. В одежду, которую водителя попросили перевезти, была завёрнута внушительная сумма – семьсот тридцать пять тысяч рублей. Хозяина вещей нашли довольно быстро. Полицейские выяснили, что таким образом восьмидесятичетырёхлетний петербуржец пытался «спасти» внучку после звонка мошенников, сообщивших пенсионеру о дорожно-транспортном происшествии с её участием. О якобы произошедшем ЧП ему сообщила звонившая, представившаяся следователем.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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