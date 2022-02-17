Военкор: танки ВС РФ «ведут себя странно»

В НАТО заявили о том, что РФ продолжает наращивать военную мощь на границе с Украиной. Об этом говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Аналогичное сообщение прозвучало и от Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя американской разведки. Отмечается, что РФ не отказалась от планов начать войну с Украиной и может осуществить вторжение во второй половине февраля.

Военкор RusVesna рассказал, что стал свидетелем маневров, которые проводит Россия недалеко от украинской границы. Он отметил, что танки ВС РФ «ведут себя странно».

«Сегодня очередной эшелон танковых подразделений, выполнивших учебно-боевые задачи в рамках стратегических учений «Союзная решимость 2022», отправится со станции Отрешково в пункт постоянной дислокации», — указано в его сообщении.

Ну а то, что западные СМИ подают учения как маневры у границ Украины – это лишь передислокация к месту транспортировки, отмечает военкор.

Стоит отметить, что учения еще не закончены, ведь после прибытия к месту погрузки на железнодорожные составы, танкам предстоит осуществить марш со станции выгрузки. И только после этого можно будет говорить о том, что они выполнили поставленную задачу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей