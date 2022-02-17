ВСУ показали уничтожение колонны бронетехники авиаударами

Украинские военные летчики проводят на авиационном полигоне Повурск в Волынской области тренировки. Они отрабатывают нанесение ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе в рамках учений «Метель-2022». Пресс-служба ВСУ опубликовала кадры учений.

В сообщении пресс-службы говорится о том, что в учениях участвуют истребители Су-27, МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М.

Ожидается, что в ходе учений ВВС будут применять авиационные средства поражения различного калибра, в том числе и неуправляемые авиационные ракеты, и боеприпасы массой 500 кг.

По данным западных СМИ, украинские ВВС нуждаются в обновлении, так как они имеют на вооружении технику в основном советского производства. Оборонные предприятия до сих пор используют советские разработки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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