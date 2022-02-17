Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в
Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению
Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему
Китайское издание Sohu сообщает, что появление российской атомной подлодки у побережья США заставило американцев отказаться от идеи предоставить
Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский
Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу
Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных
Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на
В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба
Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских
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