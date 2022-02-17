ВСУ показали уничтожение колонны бронетехники авиаударами

Image 16+
ВСУ показали уничтожение колонны бронетехники авиаударами
Украина
Фото из открытых источников

Украинские военные летчики проводят на авиационном полигоне Повурск в Волынской области тренировки. Они отрабатывают нанесение ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе в рамках учений «Метель-2022». Пресс-служба ВСУ опубликовала кадры учений.

В сообщении пресс-службы говорится о том, что в учениях участвуют истребители Су-27, МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М.

Ожидается, что в ходе учений ВВС будут применять авиационные средства поражения различного калибра, в том числе и неуправляемые авиационные ракеты, и боеприпасы массой 500 кг.

По данным западных СМИ, украинские ВВС нуждаются в обновлении, так как они имеют на вооружении технику в основном советского производства. Оборонные предприятия до сих пор используют советские разработки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
ВСУ показали уничтожение колонны бронетехники авиаударами

Сегодня, 15:13

Военкор: танки ВС РФ «ведут себя странно»

Сегодня, 14:13

СП: Силы самообороны Донбасса прикроют боевые буряты

Вчера, 12:38

Военный эксперт объяснил, почему войны с Украиной «пока не будет»

14-02-2022, 22:58

Стрелков: Украина успешно разминировала подступы к границе ДНР и готовится к прорыву

14-02-2022, 13:23

Украинские военные атаковали юг ДНР сразу же после разведки американского самолета

14-02-2022, 13:03

Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ

12-02-2022, 11:03

Полковник ГРУ Квачков: Украинские войска уничтожат армии ЛНР и ДНР за 48 часов

9-02-2022, 10:03

Бойцы ЧВК из США вывесили американский флаг в 80 км от Донецка

8-02-2022, 21:23

Багдасаров сообщил о 200 британских диверсантах в украинском Очакове

8-02-2022, 14:28

На границе с Украиной развернуты российские ядерные САУ 2С7 «Пион»

8-02-2022, 13:03

Россия разместила свои войска на расстоянии в 13 км от границы с Украиной

8-02-2022, 09:58

Неукропный объяснил, почему на Украине никогда не будет нормальной армии

7-02-2022, 15:18

Эксперт Михайлов: Украина готовит удар по энергетике России

6-02-2022, 15:13

Военные из Екатеринбурга отправлены в командировку к границе с Украиной

5-02-2022, 12:53

Forbes: одна из лучших бригад ВСУ защищает уязвимый Харьков

3-02-2022, 11:23

Россияне зафиксировали масштабную переброску сил Росгвардии к границам с Украиной

3-02-2022, 11:08

Sohu: Украина потеряет Одессу за пару дней, если начнет войну с Россией

3-02-2022, 11:08

Депутат Госдумы Бородай: Война в Донбассе затронет Ростовскую область

25-01-2022, 10:33

Украинский генерал Павлюк: 20 февраля начнется вторжение России с юго-востока

25-01-2022, 09:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia
  • Вчера, 11:13

Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia

Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил
  • 15-02-2022, 15:03

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
  • 15-02-2022, 15:36

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон
  • 15-02-2022, 16:43

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

Китайское издание Sohu сообщает, что появление российской атомной подлодки у побережья США заставило американцев отказаться от идеи предоставить

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге
  • 14-02-2022, 16:02

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы
  • 15-02-2022, 22:16

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу

Новости партнеров
Новости партнеров
Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
  • 15-02-2022, 19:23

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи
  • 14-02-2022, 19:11

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов
  • Вчера, 12:47

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах
  • 15-02-2022, 12:04

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских