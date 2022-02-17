Части граждан в РФ выплатят по 16 тыс. рублей с 18 февраля 2022 года

Те россияне, которые заботятся о здоровье соотечественников и безвозмездно пополняют запасы станций переливания крови в стране, с 18 февраля могут рассчитывать на пополнение своей банковской карты на сумму в 16 тысяч рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS .

Выплата от государства, которая будет приходить по линии социальной защите населения, полагается обладателям знака почетного донора в стране. Его выдали во времена Советского Союза, и продолжают делать это в России. Для того, чтобы стать почетным донором, следует сдать кровь не менее 40 раз или плазму - 60 раз. Причем обязательно на безвозмездной основе.

В соответствии с отечественным законодательством, почетные доноры вправе раз в год получить компенсационную выплату. Притом она подпадает под ежегодную индексацию. На текущий момент сумма пособия доноров составляет 15 700 рублей.

С 18 февраля деньги «зайдут» на счета доноров, которые подавали заявления на выплату в январе и феврале.

В ряде регионов России почетным донорам полагаются различные льготы. Так, в Приморском крае таким гражданам от 70 лет и старше полагаются бесплатные путевки на оздоровление в санаторий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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