Пенсионеров с низкими пенсиями обрадовали новой выплатой до 11 тыс. рублей с 18 февраля

С пятницы, 18 февраля, пожилым гражданам в РФ начнут поступать дополнительные выплаты. При этом на деньги к концу нынешней недели могут рассчитывать только пенсионеры с низкими пенсиями.

Речь о доплатах тем, у кого пенсии ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Осуществляются они из региональных бюджетов.

К примеру, в Ленинградской области ПМ пенсионера на 2022 год установлен в размере 10 992 рубля. Поэтому ни один из неработающих получателей страховой пенсии, проживающий в данном регионе страны, не может получить меньше этой суммы. Если же начисленная пенсионная выплата у человека ниже, ему полагается региональная доплата, которая «доведет» сумму до 10 992 рублей.

Как отмечает PRIMPRESS, региональная доплата к пенсии в 2022 году начисляется «автоматом». В феврале средства перечисляются на счета получателей с 18 числа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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