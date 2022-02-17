Россиян, получающих пенсию на карту, ждет новый подарок в феврале

Российских пенсионеров, получающих пенсионные начисления на банковскую карту, в феврале 2022 года ожидает приятный сюрприз. Приготовил его один из крупнейших банков страны - Россельхозбанк.

Со второго месяца 2022 года эта кредитная организация увеличивает процент по начислению на остаток средств на счету. Речь именно о пенсионных картах.

Гражданам в РФ пенсионного возраста, которые еще не являются клиентами Россельхозбанка, но хотят заработать небольшую прибавку к своим выплатам в виде процентов, «пластик» оформят бесплатно. За уведомления о поступлении на счет пенсии банк также плату не взимает.

После того, как человек переведет на карту банка пенсию, на остаток средств кредитное учреждение будет насчитывать 7% годовых ежемесячно, сообщает издание Primpress . Ранее же речь шла всего о 4%.

Отмечается, что россияне предпенсионного возраста также имеют возможность оформить такую карту. Обладателем пенсионной карты Россельхозбанка можно стать за год до наступления пенсионного возраста.

Пенсионеры, оформившие карту, смогут воспользоваться программой кешбэка и вернуть при покупке лекарств в аптеках до 5% от стоимости. Или же, на выбор, данную преференцию они имеют возможность заменить на бесплатное обналичивание денег в любом банкомате страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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