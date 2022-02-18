Россия развернула близ границ с Украиной комплексы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4»

Зарубежное издание Popular Science пишет, что международная общественность не должна расслабляться на фоне заявлений России об отводе войск от украинских границ в связи с окончанием военных учений. У Москвы в распоряжении имеется другое оружие, которому под силу нарушить работу практически всех подразделений ВСУ, заблокировав каналы связи и сигналы GPS.

Отмечается, что в данный момент Россия развернула у границ Украины большое количество комплексов РЭБ семейства «Красуха» - «Красуха-2» и «Красуха-4».

«Эти глушилки блокируют сигналы радаров, посылая мощные волны, блокирующие сигналы, на которые система, такая как радар, опирается при восприятии окружающего мира. Средства радиоэлектронного подавления также могут блокировать регулярную связь по радиоволнам, а системы «Красуха», как сообщается, даже блокирует дроны от приёма сигналов GPS», - пишет источник.

Отмечается, что российские «Красухи» способны помешать радарам противника точно воспринимать обстановку, а также сделать менее эффективными некоторые системы заведения.

Аналитики вспоминают ряд инцидентов в Донбассе, и предполагают, что РФ уже применяла свои системы РЭБ против беспилотников ВСУ. В частности, закупленных у Турции Bayraktar TB2. Дроны в отдельных районах при выполнении своих миссий столкнулись с мощными сбоями в работе средств GPS, утрачивали связь с операторами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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