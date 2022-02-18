Петербургский курьер украл велосипед у коллеги-конкурента, но попался на собственной жадности

Инцидент произошёл ещё пятнадцатого числа, однако подробности происшествия стали известны только сейчас.

Тридцатисемилетний мужчина, работающий курьером в одной из фирм быстрой доставки, подъехал к торговому центру за заказом, который должен был забрать из ресторана. Оставив велосипед у крыльца, курьер заблокировал его велозамком и прошёл в здание.

В это же время неподалёку находился его двадцатилетний коллега из конкурирующей фирмы. Обратив внимание на то, что оставленный велосипед такой же модели, как и его собственный, но имеет меньший пробег, молодой человек попытался открыть велозамок своим ключом. В итоге у него получилось это сделать, и злоумышленник уехал на чужом транспортном средстве.

Обнаруживший пропажу мужчина тут же обратился к сотрудникам полиции, которые как раз проезжали мимо и остановились на запрещающий сигнал светофора. Неизвестно, насколько долго могли продолжаться поиски угонщика, однако его подвела жадность: через час парень вернулся на место преступления за своим велосипедом, откуда и был доставлен в отделение полиции.

По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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