Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от нефтедобычи

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил озвученную депутатом Государственной Думы Михаилом Щаповым инициативу выплачивать россиянам деньги, вырученные государством от разработки природных ресурсов страны - нефти и газа.

Экспертами природная рента России оценивается, в среднем, в 1277 долларов на одного человека в год. При этом максимум, о котором может идти речь, равен 2000 долларов США.

Кульбака, оценивая инициативу Щапова в разговоре с корреспондентами издания «Газета.Ru» , заявил, что 100 процентов от ренты не согласится платить ни одно государство в мире. Но вполне подъемными будут 25% - то есть порядка 500 американских долларов (37,5 тысяч российских рублей).

Такие выплаты существуют в ряде так называемых нефтяных стран - Норвегии, Казахстане и Азербайджане. Причем сумма ренты там может быть в пределах 4000 долларов - в год, не в месяц. Выплаты всем без исключения гражданам осуществляют только три страны - это ОАЭ, Катар и Кувейт. Государством при рождении ребенка на его имя открывается счет. Туда перечисляется определенная сумма. Однако ежегодные выплаты, подчеркнул Кульбака, там отсутствуют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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