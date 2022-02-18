Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от нефтедобычи

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Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от нефтедобычи
Экономика
Фото из открытых источников

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака оценил озвученную депутатом Государственной Думы Михаилом Щаповым инициативу выплачивать россиянам деньги, вырученные государством от разработки природных ресурсов страны - нефти и газа.

Экспертами природная рента России оценивается, в среднем, в 1277 долларов на одного человека в год. При этом максимум, о котором может идти речь, равен 2000 долларов США.

Кульбака, оценивая инициативу Щапова в разговоре с корреспондентами издания «Газета.Ru», заявил, что 100 процентов от ренты не согласится платить ни одно государство в мире. Но вполне подъемными будут 25% - то есть порядка 500 американских долларов (37,5 тысяч российских рублей).

Такие выплаты существуют в ряде так называемых нефтяных стран - Норвегии, Казахстане и Азербайджане. Причем сумма ренты там может быть в пределах 4000 долларов - в год, не в месяц. Выплаты всем без исключения гражданам осуществляют только три страны - это ОАЭ, Катар и Кувейт. Государством при рождении ребенка на его имя открывается счет. Туда перечисляется определенная сумма. Однако ежегодные выплаты, подчеркнул Кульбака, там отсутствуют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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