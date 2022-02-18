Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики

На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку пробраться на территорию непризнанной республики на Горловском направлении.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о том, ее военнослужащие пресекли попытку проникновения диверсионной группы противника на территорию республики. Наблюдатели Народной милиции обнаружили две группы специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек, которые перемещались вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка.

Бойцы НМ были вынуждены открыть огонь. В результате боестолкновения диверсантов с ополченцами погибли двое украинских силовиков, еще трое получили ранения. Диверсантам пришлось отступить, пишет Красная Весна .

Несколько часов назад стало известно, что реактивная артиллерия республик Донбасса уничтожила два опорных пункта ВСУ на Светлодарской дуге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей