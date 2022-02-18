Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики

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Появились кадры с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, пытавшимися проникнуть на территорию республики
Украина
Фото из открытых источников

На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку  пробраться на территорию непризнанной республики на Горловском направлении.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о том, ее военнослужащие пресекли попытку проникновения диверсионной группы противника на территорию республики. Наблюдатели Народной милиции обнаружили две группы специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек, которые перемещались вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка. 

Бойцы НМ были вынуждены открыть огонь. В результате боестолкновения диверсантов с ополченцами погибли двое украинских силовиков, еще трое получили ранения. Диверсантам пришлось отступить, пишет Красная Весна.

Несколько часов назад стало известно, что реактивная артиллерия республик Донбасса уничтожила два опорных пункта ВСУ на Светлодарской дуге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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