Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»

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Россия стянула к украинской границе огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек»
Украина
Фото из открытых источников

Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Как стало известно, за сутки до окончания совместных белорусско-российских военных учений «Союзная решимость - 2022»,  в сторону границы Белоруссии и Украины отправился железнодорожный состав с как минимум четырьмя системами ТОС-1А. По другим данным,  речь может идти о 7 системах «Солнцепек», которые принимали участие в маневрах. Как сообщает «Телеграм»-канал «Motolko Help», состав двигался со стороны Гомеля в направлении Речицы. Однако пункт назначения остается неизвестным.

Отметим, что огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий, а также уничтожения живой силы противника.

По мнению аналитиков, переброска такого рода вооружения может быть не простой демонстрацией силы, а подготовкой к вероятным военным действиям против Украины, в случае если ВСУ захватят Донбасс, пишет avia.pro.

Судя по всему, Россия перебросила ТОС-1А к украинской границе в ответ на участившиеся обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что украинские военные третий день подряд атакуют территории самопровозглашенных республик артиллерийскими, гранатометными и минометными ударами. При этом они заявляют, что применяют оружие исключительно в мирных целях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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