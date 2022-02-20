Сборы с налога на богатых предложили направить на повышение пенсий

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Сборы с налога на богатых предложили направить на повышение пенсий
Экономика
Фото из открытых источников

Чиновники несказанно удивились суммам, которые поступили в бюджет вследствие введения так называемого «налога для богатых». В этой связи были озвучены предложения направить часть средств на повышение пенсий, пишет PensNews.

«Налог для богатых» в стране был введен около года назад. Граждане в РФ, которые зарабатывают в год свыше 5 миллионов рублей, должны уплатить в казну 15 процентов. Для остальных ставка налогообложения на уровне 13 процентов.

Издание со ссылкой на подсчеты экспертов сообщает, что с января 2021-го по первый месяц 2022-го года по новой ставке было собрано 636 миллиардов рублей. И это притом, что предполагаемая сумма поступлений была на уровне 60 миллиардов рублей.

«Собранные средства должны были направлены в фонд борьбы с редкими заболеваниями для детей. Однако в итоге туда направили всего 38 миллиардов. Еще 83 миллиарда рублей пошли в федеральный бюджет, а более 500 миллиардов переслали регионам», - информирует источник.

Эксперты считают, что было бы правильным часть вырученных денег в результате введенного налога направить на повышение пенсий пожилым гражданам. В этом году пенсионные выплаты рекордно проиндексировали на 8,6%, но, тем не менее, инфляция в стране не тормозит, а разгоняется, и «съедает» прибавку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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