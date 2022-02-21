В Санкт-Петербурге совершено разбойное нападение на известного композитора Александра Колкера

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В Санкт-Петербурге совершено разбойное нападение на известного композитора Александра Колкера
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Восьмидесятивосьмилетний Александр Колкер пострадал от рук неизвестного преступника прямо в кабине лифта.

Чрезвычайное происшествие случилось в Приморском районе Северной столицы, в доме на набережной Черной речки. Неизвестный в лифте напал с ножом на композитора, которому исполнилось уже 88 лет.

Момент совершения преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах злоумышленник, у которого скрыто лицо, входит в кабину сразу за композитором. Тут же сваливает пожилого мужчину на пол, наносит ряд ударов ножом. По информации, которую удалось получить журналистам, Колкер отделался ранением руки, однако чувствует себя очень плохо.

Злоумышленник скрылся с места совершения преступления. Сейчас правоохранители занялись его розыском.

Александр Колкер написал больше ста песен, в том числе, такие хиты своего времени, как «Стоят девчонки», «Дождик», «Туман», «Парень с Петроградской стороны».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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