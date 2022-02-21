В Санкт-Петербурге совершено разбойное нападение на известного композитора Александра Колкера

Военные корреспонденты сообщили о развертывании российской артиллерии неподалеку от границ с Украиной — согласно данным очевидцев, в 5 км от границы
Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А
Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с
Чиновники Санкт-Петербурга занимаются имитацией бурной деятельности, предлагая законопроект по ужесточению наказания за различные правонарушения в
На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку пробраться на территорию
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не помог семье жительницы Северной столицы, которая попала в тяжелую аварию на Бали. Доставку
Россия в ответ на провокационную риторику Японии, осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр» у японской границы. В Токио ранее заявили о том, что
Доктор медицинских наук Павел Воробьев опубликовал свою статью, подготовленную к двухлетию пандемии COVID-19, на страницах «Московского доктора». Это
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые имеются в распоряжении России, позволяют ей взять «на мушку» практически всю Европу - от Средиземноморья до
Не менее десяти боевых кораблей направила Россия в Азовское море, сообщает Авиа.Про , утверждая, что они держат курс к украинским берегам.
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