К побережью Украины идут минимум 10 боевых кораблей ВМФ России

Не менее десяти боевых кораблей направила Россия в Азовское море, сообщает Авиа.Про , утверждая, что они держат курс к украинским берегам.

Отмечается, что в составе группы судов следуют как минимум три больших десантных кораблях. Сообщается о том, что это «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». На борту этих БДК могут находиться военная техника и десант. Издание, ссылаясь на собственную информацию, утверждает, что на Азов отправлены также малый ракетный корабль «Набережные Челны», малый противолодочный корабль «Поворино», патрульный корабль «Павел Державин». Еще четыре корабля идентифицировать не удалось.

Предположительно, Россия отправила группу боевых судов в Азовское море из-за эскалации обстановки на Донбассе. Не исключено, что они будут задействованы в ходе проведения операции, призванной помешать наступлению ВСУ на позиции самопровозглашенных республик.

Десант, который может находиться на борту БДК, способен существенно изменить расстановку сил в регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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