Экономист Хазин допустил конфискацию сбережений граждан в РФ

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Экономист Хазин допустил конфискацию сбережений граждан в РФ
Экономика
Фото из открытых источников

Ситуация, которая уже была в России в 1990-х годах, может повториться, и тогда граждане страны рискуют столкнуться с конфискацией всех их сбережений. Об этом объявил знаменитый российский экономист Михаил Хазин.

Эксперт уточнил, что накопления, которые собирали россияне, могут быть конфискованы при определенных обстоятельствах.

«Речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках. Такие накопления могут пропасть в условиях нового экономического кризиса», — приводит разъяснения Михаила Хазина издание KONKURENT.

Экономист напомнил, что похожая ситуация в РФ в 90-ые годы уже наблюдалась. Вернуть средства, которые были конфискованы, получилось не у всех клиентов банков. Поэтому если нынешняя экономическая ситуация в России ухудшится, велика вероятность того, что сценарий повторится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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