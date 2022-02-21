Петербургского полицейского осудили за мошенничество на 2 года условно

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Петербургского полицейского осудили за мошенничество на 2 года условно
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сотрудник семьдесят шестого отдела полиции Центрального района Санкт-Петербурга осуждён на два года условно с трёхлетним испытательным сроком. О вынесенном приговоре сообщила пресс-служба судов Северной столицы.

Как считает следствие, подсудимый, дежуривший в отделении, при передаче смены получил информацию о том, что накануне за совершение мелкой кражи сотрудниками полиции был привлечён к административной ответственности некий житель Петербурга. Решив воспользоваться полученными сведениями, полицейский пообщался с задержанным и потребовал у него сорок тысяч якобы для предотвращения уголовного преследования.

Опасаясь последствий своего поступка, мужчина согласился заплатить собеседнику тридцать три тысячи. После этого они вдвоём проследовали к отделению банка, где задержанный снял требуемую сумму с карты и передал деньги сопровождающему. Тот, в свою очередь, их присвоил и потратил на собственные нужды.

Подсудимый вину признал. Суд счёл его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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