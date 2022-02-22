В Петербурге повторилась трагедия недельной давности: ещё двое подростков погибли в результате суицида

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В Петербурге повторилась трагедия недельной давности: ещё двое подростков погибли в результате суицида
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня утром возле многоэтажки, расположенной в Калининском районе Санкт-Петербурга, были обнаружены тела двух девушек две тысячи седьмого года рождения. 

Обе погибшие учились в восьмом классе, одна из школьниц проживала в этом доме вместе с родными. После трагедии всплыли подробности проблем, испытываемых семьёй: у отца погибшей плохое здоровье, сама она была поздним ребёнком.

На данный момент появилась информация о наличии у несовершеннолетних сложностей с учёбой. Педагоги узнали о том, что девушки увлекаются алкоголем, и в ближайшее время должен был состояться педсовет, посвящённый их поведению. Об этом подруги написали в предсмертной записке, которую обнаружили следователи. 

На общем балконе шестнадцатого этажа правоохранители нашли оставленные восьмиклассницами аэрозольные баллончики, дальнейший поиск следов погибших девушек продолжается.

Напомним, что неделю назад в Петербурге произошёл аналогичный случай. Пятнадцатилетние подростки покончили с собой.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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