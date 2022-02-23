Военный эксперт Владислав Шурыгин предрек ВС РФ военные потери в ходе защиты ДНР и ЛНР

Россия может понести военные потери, защищая ДНР и ЛНР. Об этом заявил военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин, передает МК .

Россия, признав ДНР и ЛНР, взяла на себя ответственность за безопасность республик. Возможно, полагает Шурыгин, обойдется силовой поддержкой «дальней руки». Но и это не исключает гибели российских военных.

«У России есть возможность наносить, если что, дистанционное поражение. Есть авиация, артиллерия, ракеты — весь дальнобойный комплекс современных средств поражения. Он позволяет наносить удары на дальность примерно 500-600 километров вглубь территории. Соответственно, в этом случае для каких-то огневых задач этого вполне хватит», - отметил Шурыгин.

Но он также добавил, что если ВСУ начнут массированные обстрелы, возможны также и ситуации, когда в зоне поражения окажутся российские войска.

Эксперт подчеркнул, что в случае вмешательства России в военные действия, воевать российским солдатам придется с армией, которая тоже не один год училась воевать.

«Безусловно, у них есть и средства ПВО, и своя авиация, артиллерия. Украина все это активно развивает», - сказал Шурыгин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей