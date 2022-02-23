Военные ВСУ прорвались на территорию ДНР и начали штурм Пантелеймоновки

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Военные ВСУ прорвались на территорию ДНР и начали штурм Пантелеймоновки
Украина
Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины продолжают попытку вторжения вглубь территорий Донбасса — силовики окружили населенный пункт Пантелеймоновка, намереваясь взять под контроль данную зону. По комментарию представителей Народной полиции ДНР, на данный момент попытки ВСУ не возымели успеха, передает «Avia.pro».

Местное население н.п. Пантелеймоновка сообщают о массированном обстреле, который продолжается уже несколько часов — украинские силовики используют запрещенное Минскими договоренностями оружие, чтобы взять под контроль территорию. Известно, что ВСУ также заминировали подходы к данной зоне, намереваясь предотвратить приближение в данную зону подразделений ополчения ДНР. 

Эксперты отмечают, что если попытка захвата украинских силовиков обернется успехом, это может кардинально изменить течение противостояния в данном регионе, однако в Народной милиции ДНР подчеркнули, что бойцы ДНР сдерживают натиск ВСУ, и ожидают подкрепления российской армии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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