Силы ЛНР уничтожили позиции ВСУ масштабными ударами РСЗО «Град»

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Силы ЛНР уничтожили позиции ВСУ масштабными ударами РСЗО «Град»
Украина
Фото из открытых источников

Военные Луганской народной республики обрушили масштабные удары на позиции Вооруженных сил Украины близ населенного пункта Камышеваха. Как утверждают авторы Avia.pro, ополченцы накрыли украинских бойцов плотным огнем из реактивных систем залпового огня «Град».

В ходе атаки, которая осуществлялась из района Первомайска, по позициям ВСУ было выпущено не менее 60 снарядов из РСЗО.

О потерях среди украинских солдат информации к сему моменту нет, но можно предположить, что они значительные. Во время атаки плотным огнем была накрыта площадь свыше 8 гектаров.

По некоторым сведениям, ВСУ наносили ответные удары. Также издание упоминает, что над Первомайском были замечены задействованные украинской стороной беспилотники Bayraktar TB2.

А тем временем горячо может стать еще на одном направлении. Ранее это же информационное агентство сообщило, что в связи с тем, что риск нападения сил НАТО на Приднестровье оценивается как высокий, войска там приведены в боевую готовность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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