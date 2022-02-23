Петербургская пенсионерка на всякий случай отдала триста тысяч аферистам

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Петербургская пенсионерка на всякий случай отдала триста тысяч аферистам
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня появилась информация о казусе с криминальным подтекстом, произошедшем накануне в Северной столице. Случившееся поразило даже повидавших виды сотрудников правоохранительных органов.

Во второй половине дня в полицейское отделение Калининского района Санкт-Петербурга обратилась семидесятитрёхлетняя горожанка, рассказавшая о том, что буквально пару двух часов назад передала неизвестному триста тысяч рублей якобы для спасения дочери, ставшей виновницей ДТП. Несмотря на участившуюся статистику подобных случаев, полицейских более всего удивил тот факт, что женщина прекрасно понимала кому отдаёт деньги. Петербурженка сразу раскусила обман и сообщила об этом мошенникам - голос звонившей не был похож на голос её дочери.  

Недоумевающим сотрудникам правопорядка на логичный вопрос: «А зачем же вы тогда заплатили?», пенсионерка рассказала про свой разговор с мошенником при передаче денег. Она назвала приехавшего на место встречи мужчину проходимцем, предупредив его о скорой поимке полицейскими, после чего отправилась писать заявление. Когда же опрашивающий сотрудник попытался добиться от рассказчицы более внятного объяснения своего поступка, бабушка бодро ответила:

- На всякий случай.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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