Политолог Владимир Рогов рассказал о том, что сейчас наблюдается движение украинских войск как в сторону ЛДНР, так и в сторону границы с Крымом. Как сообщают местные жители, продвижение к границе с Крымом идет со стороны Одессы и Николаева, а также со стороны Запорожья и Херсона. Причем со стороны Одессы перемещается свыше трех сотен единиц техники. Речь идет о ракетных системах залпового огня, артиллерии, танках, часть которых движется самоходом. Со стороны Запорожья к Крыму направляется около 600 единиц вооружений.

Политолог также отметил, что в Киеве проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будет приниматься решение о необходимости создания ядерного оружия. Рогов также сообщил, что ему присылают десятки фотографий из Запорожья, из Бердянска, где перевозят десятки грузовиков с гробами. Харьков направил заявку на 18 тысяч гробов. По словам политолога, Зеленский собирается утащить в могилу тысячи и тысячи людей.

Эксперт также заявил, что представители высшего командного состава ВСУ срочно продали всю свою дорогостоящую недвижимость под Киевом, в Днепропетровске, в Затоке. Причем они продавали в спешке и по цене ниже рыночной. Их семьи выехали в Лондон, ЕС, США и Канаду.

По мнению политолога, эти события наводят на мысль о том, что представители высшего командования планирует совершить нечто такое, после чего жить в Украине больше не смогут, пишет МК . Готовится к бегству и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который купил дом в Лондоне на берегу Темзы и даже не торговался. Рогов уверен, что перед тем, как убежать, эти люди совершат страшную провокацию, которая унесет жизни большого числа граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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