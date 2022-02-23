В Петербурге начата проверка законности проведения акции в поддержку Донбасса

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В Петербурге начата проверка законности проведения акции в поддержку Донбасса
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

По сообщению вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Мейксина, комитетом по законности и правопорядку будет проведена проверка мероприятия, состоявшейся сегодня на Дворцовой площади Северной столицы. Как заявил Мейксин, никаких заявок на проведение акции администрация города не получала, однако прогулки с флагами по Невскому проспекту в праздничный день не возбраняются и не запрещены.

Тем не менее, несмотря на заявление чиновника, появилась информация о словах одного из координаторов мероприятия, заявившего, что оно было согласовано. Кроме того, хотя этот человек утверждал, что все участники явились на площадь по собственным убеждениям и никакого вознаграждения для них предусматривалось, по сведениям некоторых непроверенных источников, "гуляющим с флагами" студентам некие бонусы всё же были обещаны. Сначала собравшиеся выстроились в надпись «Своих не бросаем», а затем прошли маршем до Казанского собора.

Как говорили сами молодые люди, организаторами шествия выступили «Молодая гвардия» и «Волонтёрская рота». Все присутствующие были без масок, численность принявших в акции людей оценивается разными источниками по-своему, но, в любом случае, речь идёт о нескольких сотнях человек. Отсутствие индивидуальных средств защиты объяснилось кем-то из участников необходимостью отчётной фотофиксации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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