В Ленинградской области «рэкетиры» устроили пальбу из ненастоящего пистолета

Во Всеволожске Ленинградской области двое неизвестных разыграли сцену из боевика, забыв о том, что у них нет настоящего оружия.

Накануне вечером тридцатипятилетнему мужчине, работающему в компании «Петрович», позвонил некий малознакомый гражданин и потребовал срочно выйти из дома на улицу. Несмотря на тон звонившего, собеседник не испугался и сделал то, о чём шёл разговор – вышел к незнакомцам.

Стоявший возле его дома мужчина сначала начал предъявлять водителю какие-то претензии, а потом потребовал у него сорок тысяч рублей. Через несколько минут пререканий, из припаркованной неподалёку машины выскочил второй «гангстер» и открыл стрельбу.

Несмотря на криминальный антураж сцены, неудавшаяся жертва покушения осталась цела и невредима. «Обстреляв» удивлённого мужчину, странные рэкетиры тут же сели в автомобиль и ретировались. Когда водителя осмотрели врачи травмпункта, выяснилось, что никаких повреждений ему нанесено не было кроме нескольких ссадин.

Сейчас странным «нападением» занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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