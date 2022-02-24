Украинским военным посоветовал после решения России «тикать» через 15 минут

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Украинским военным посоветовал после решения России «тикать» через 15 минут
Украина
Фото из открытых источников

Обстановка на Донбассе с каждым часом продолжает накаляться. Главы ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, так как ВСУ продолжают подвергать опасности мирных жителей, обстреливая населенные пункты, и под удары попадают не позиции ополченцев, а жилые дома. Отметим, что военная помощь Москва предоставит в рамках подписанных соглашений, пишет tsargrad.tv

Между тем в Telegram-канале «Старше Эдды» сообщил о трудностях, с которыми может столкнуться украинская армия. В частности, может резко исчезнуть связь, а операторы ПВО будут наблюдать ложные цели. «После этого хлопцi у вас будет максимум 15 минут, чтобы тикать. Хотя все это лирика, этих 15 минут может и не быть. Ну и да, операторам в командном пункте управления байрактарами, мои искренние соболезнования», – пишет автор Telegram-канала.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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