Обстановка на Донбассе с каждым часом продолжает накаляться. Главы ЛДНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь, так как ВСУ продолжают подвергать опасности мирных жителей, обстреливая населенные пункты, и под удары попадают не позиции ополченцев, а жилые дома. Отметим, что военная помощь Москва предоставит в рамках подписанных соглашений, пишет tsargrad.tv

Между тем в Telegram-канале «Старше Эдды» сообщил о трудностях, с которыми может столкнуться украинская армия. В частности, может резко исчезнуть связь, а операторы ПВО будут наблюдать ложные цели. «После этого хлопцi у вас будет максимум 15 минут, чтобы тикать. Хотя все это лирика, этих 15 минут может и не быть. Ну и да, операторам в командном пункте управления байрактарами, мои искренние соболезнования», – пишет автор Telegram-канала.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей