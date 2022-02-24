Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Беларуси

Погранслужба Украины объявила о том, что Вооруженные силы России атаковали украинскую территорию со стороны Беларуси и при поддержке белорусской армии. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на ТАСС.

«Около 05:00 государственная граница Украины на участке с РФ и РБ подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», — говорится в заявлении ведомства.

Имеется также комментарий МВД Украины.

«Нападение также произошло со стороны Крыма. В настоящее время через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники. В пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», - приводит заявление Министерства внутренних дел Украины издание ИноСМИ .

Ранее в оборонном ведомстве России проинформировали о выведении военной инфраструктуры Украины со строя вследствие применения высокоточных средств поражения.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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